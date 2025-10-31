La protesi al seno si è rigirata e sta uscendo dallo sterno sono disperata La situazione è disastrosa dovrò essere operata per l’ottava volta | il calvario di Arianna David
“Mi sono sottoposta a 7 interventi al seno e devo essere rioperata. Or a la situazione è disastrosa, sono disperata “. È un racconto doloroso, quello che Arianna David, ex Miss Italia 1993, ha affidato oggi, giovedì 30 ottobre, al salotto di “ La Volta Buona” su Rai 1. In lacrime, davanti a Caterina Balivo, ha descritto il suo calvario con la chirurgia estetica, un’odissea iniziata per esigenze lavorative e trasformatasi in un incubo fisico e psicologico. “Tornassi indietro, n on farei mai più nessun intervento”, ha ammesso l’ex modella che oggi ha 52 anni. Tutto è iniziato negli anni ’90, quando il suo aspetto fisico non era ritenuto “adeguato” agli standard del settore: “Aumentai il seno perch é, senza curve, non potevo fare alcune campagne pubblicitarie: mi dicevano ‘non ti facciamo lavorare’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
