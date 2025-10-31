La proposta Usa ad Hamas per lasciare la Striscia di Gaza
Sul tavolo l'ipotesi di un passaggio sicuro, la "linea gialla" invalicabile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
L’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, sulla base della mediazione proposta dal Presidente degli Stati Uniti Trump con il contributo dei Paese Arabi, è un segno di speranza per un percorso di tregua nella martoriata terra di Palestina. - X Vai su X
*Comunicato stampa di Hamas:* Giovedì 9 ottobre ore 1.12 - Dopo negoziati seri e responsabili del movimento e le fazioni della resistenza palestinese in merito alla proposta del Presidente Trump a Sharm el-Sheikh, con l'obiettivo di porre fine alla guerra di st - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, gli Stati Uniti offrono a Hamas un passaggio sicuro per lasciare Gaza - Dopo la restituzione di altri due corpi di ostaggi israeliani da parte di Hamas, la tregua sembra continuare a reggere. editorialedomani.it scrive
Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Lo riporta ilsole24ore.com
Gaza, gli Stati Uniti offrono a Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle zone controllate da Israele - Il 30 ottobre, in serata, Hamas ha consegnato a Israele altri due corpi degli ostaggi morti ancora nella Striscia. Come scrive tg.la7.it