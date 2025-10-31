La proposta Usa ad Hamas per lasciare la Striscia di Gaza

Sul tavolo l'ipotesi di un passaggio sicuro, la "linea gialla" invalicabile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

proposta usa hamas lasciareGaza, gli Stati Uniti offrono a Hamas un passaggio sicuro per lasciare Gaza - Dopo la restituzione di altri due corpi di ostaggi israeliani da parte di Hamas, la tregua sembra continuare a reggere. editorialedomani.it scrive

proposta usa hamas lasciareGaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Lo riporta ilsole24ore.com

proposta usa hamas lasciareGaza, gli Stati Uniti offrono a Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle zone controllate da Israele - Il 30 ottobre, in serata, Hamas ha consegnato a Israele altri due corpi degli ostaggi morti ancora nella Striscia. Come scrive tg.la7.it

