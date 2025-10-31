L’atmosfera a La Promessa è particolarmente tesa e negli episodi in onda dal 1° al 7 novembre su Rete 4 non mancheranno i colpi di scena. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Ricardo non crede ad Ana. L’ incontro tra Ricardo e Ana non basta a convincere l’uomo del pentimento di lei. Neppure la confessione della donna – che ammette di essersene andata di casa per non infliggere a Santos il dolore di pensare che avesse scelto il figlio in arrivo al posto suo – basta a convincerlo della sua buona fede. Più tardi Ricardo – parlando con Pia – le rivela che quell’incontro non ha risvegliato in lui alcun sentimento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 1 al 7 novembre: Ricardo affronta Ana, Catalina cerca di salvare la tenuta