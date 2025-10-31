La promessa del Graal col filosofo e scrittore Piero Ferrucci
Il nuovo anno di attività di Arezzo Psicosintesi si apre oggi alle 18,30 con un appuntamento a Spazio Seme: la conferenza "La promessa del Graal" tenuta dal filosofo, psicoterapeuta e scrittore Piero Ferrucci, figura di riferimento internazionale della psicosintesi. Nel corso dell’incontro il mito del Graal sarà esplorato come simbolo del compimento umano e della ricerca del senso profondo dell’esistenza. Allievo diretto di Roberto Assagioli, fondatore della psicosintesi, Ferrucci guiderà il pubblico in un viaggio simbolico e psicologico in cui il Graal non è un oggetto esterno, ma la realizzazione più autentica del sé, raggiungibile attraverso prove, consapevolezze e trasformazioni interiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
“La promessa del Graal” con Piero Ferrucci, filosofo e psicoterapeuta #Arezzo #filosofo #LapromessadelGraal #PieroFerrucci #psicoterapeuta #spazioseme - X Vai su X
AREZZO. 31 OTTOBRE ORE 18,30 CONFERENZA “LA PROMESSA DEL GRAAL”: PIERO FERRUCCI APRE ATTIVITÀ 2025/2026 DI AREZZO PSICOSINTESI Il nuovo anno di attività di Arezzo Psicosintesi si apre venerdì 31 ottobre alle 18,30 con un appunta - facebook.com Vai su Facebook
“La promessa del Graal”: Piero Ferrucci apre il nuovo anno di Arezzo Psicosintesi - Arezzo, 30 ottobre 2025 – “La promessa del Graal”: Piero Ferrucci apre il nuovo anno di Arezzo Psicosintesi. Come scrive lanazione.it
Il nuovo anno di attività di Arezzo Psicosintesi - Arezzo, 24 ottobre 2025 – Il nuovo anno di attività di Arezzo Psicosintesi s i apre venerdì 31 ottobre alle 18,30 con un appuntamento presso Spazio Seme: la conferenza “ La promessa del Graal” tenuta ... Secondo lanazione.it