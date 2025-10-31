La?Promessa anticipazioni spagnole | Leocadia ritorna e tutto implode

Scopri cosa accadrà nei nuovi episodi de La?Promessa: l’arrivo inatteso di Leocadia scuote la tenuta dei Luján tra sospetti, tradimenti e decisioni scottanti. Nel cuore della tenuta, l’equilibrio si spezza. I sospetti si fanno silenziosi ma taglienti, i tradimenti bussano alla porta dell’anima mentre decisioni decisive prendono forma. In arrivo nelle prossime puntate della soap?La Promessa, la tensione schizza verso l’alto. Tutto cambia quando alla tenuta dei Luján riappare lei: Leocadia de Figueroa. Era stata data per morta, ma ora cammina tra le stanze silenziose, gettando ombre lunghe e inquietanti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - La?Promessa anticipazioni spagnole: Leocadia ritorna e tutto implode

Leggi anche questi approfondimenti

#lapromessa #anticipazioni Leocadia offre aiuto ad Alonso - X Vai su X

Cosa succederà la prossima settimana a La promessa? Ecco le trame ' : -->> https://www.tvsoap.it/2025/10/la-promessa-anticipazioni-dal-2-all8-novembre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa, anticipazioni spagnole: Leocadia toglie la vita a Jana per far arrestare Cruz - Leocadia fa arrestare Cruz, collocando un bottone del suo abito tra le mani di Jana per far credere che sia stata la marchesa a ucciderla ... Lo riporta it.blastingnews.com

La Promessa anticipazioni 30 ottobre: Angela scopre il doppio gioco di Leocadia e si ribella - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la giovane non intende tornare in Svizzera e comincia a indagare sui segreti tra sua madre e Cruz. Scrive msn.com

La Promessa anticipazioni 31 ottobre: Jana trova in Leocadia una nuova alleata, ma potrebbe pentirsene - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo aver scoperto le intenzioni dei marchesi, Jana si avvicina a Leocadia per cercare aiuto. Scrive msn.com