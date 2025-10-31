La Promessa anticipazioni 1 novembre | Petra convince Ricardo a incontrare Ana
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra riesce a far cambiare idea a Ricardo, spingendolo a rivedere la donna che un tempo amava. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz si allea con Leocadia per allontanare Angela dalla tenuta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana, ignara del doppio gioco di Leocadia, trova in lei un'inaspettata confidente e le rivela che Don Alonso sta pensando di vendere metà delle terre per far fronte alla crisi economica che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
