la procura indaga sui cori fascisti nella sede di fdi a parma commissariata la federazion

AGI - "Camicia nera trionferà": un video diffuso sui social mostra alcuni giovani intonano cori fascisti e inni al Duce nella sede di FdI a Parma. Il video sarebbe stato girato la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. I giovani cantano la canzone "Me ne frego", nel video si sente la parte di testo che dice: "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man!". Poi si sente inneggiare: "Duce, Duce".   La Procura di Parma ha avviato un'indagine sui cori di matrice fascista. 🔗 Leggi su Agi.it

