A Roma il debutto dell’olio nuovo con Confagricoltura, Carapelli e Unapol. Produzione in crescita, formazione e comunicazione al centro. ROMA – Confagricoltura, Carapelli Firenze e Unapol hanno organizzato a Palazzo della Valle a Roma “La Prima dell’olio”, la prima edizione di un evento che vuol diventare un appuntamento annuale, in apertura della nuova campagna olearia, ma anche celebrativo di un prodotto simbolo della nostra cultura e del Made in Italy a tavola. “La Prima dell’Olio” non è un nome casuale, è proprio come una ‘prima’ teatrale in cui si apre il sipario sulla stagione oleicolo-olearia 20252026 e dove l’olio extra vergine appena prodotto fa il suo gran debutto a cena, favorendo un dialogo con la filiera su stime di produzione, nuovi progetti e forme di comunicazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La Prima dell’Olio”: debutto della campagna olearia 2025/26