La preside | Niente maschere di Halloween a scuola Scoppia la polemica dei genitori

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente travestimenti o trucco di Halloween per gli studenti di una scuola primaria di Parona, nel Veronese. È quanto deciso dalla dirigente scolastica e messo nero su bianco in una comunicazione trasmessa alla vigilia del 31 ottobre dagli insegnanti alle famiglie degli alunni. Una comunicazione. 🔗 Leggi su Today.it

