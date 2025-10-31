La preside | Niente maschere di Halloween a scuola Scoppia la polemica dei genitori

Niente travestimenti o trucco di Halloween per gli studenti di una scuola primaria di Parona, nel Veronese. È quanto deciso dalla dirigente scolastica e messo nero su bianco in una comunicazione trasmessa alla vigilia del 31 ottobre dagli insegnanti alle famiglie degli alunni. Una comunicazione. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Come fare a sottrarsi al fascino dei Faraoni? A quelle maschere funerarie che luccicano d’oro, agli occhi bistrati più belli dell’antichità, alle statue più eleganti, alabastro trasparente e silouette sottili? Come resistere al culto dell’aldilà, alla bellezza di gioielli inc - facebook.com Vai su Facebook

Vade retro Halloween: dalla scuola che proibisce mascheramenti, alla “zucche vuote” stigmatizzate dai vescovi - In un editoriale sul Sir, l’agenzia dei vescovi italiani, dal titolo “La rimonta delle zucche vuote”, Alessandro Di Medio rinuncia alla solita solfa del come eravamo per congratularsi invece per una ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Halloween, vietato mascherarsi in una scuola: è polemica. Un papà: “L’istituto è laico. Chi si traveste dovrà tornare a casa?” - In una scuola del veronese si è accesa una polemica relativa ad Halloween, che si celebra oggi 31 ottobre. Secondo tecnicadellascuola.it

Halloween 2025, in provincia di Verona è vietato mascherarsi a scuola: i genitori protestano - L’assessora: «Manca il dialogo, è un peccato che i genitori non abbiano voluto confrontarsi con la dirigente soclastica» ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it