La Porta Magica ecco quando ricomincia il programma di Andrea Delogu
Dopo i giorni di silenzio e dolore per la tragica scomparsa del fratello Evan, la Rai ha momentaneamente sospeso la messa in onda de La Porta Magica, il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Andrea Delogu. La conduttrice, profondamente colpita da un lutto che ha scosso l’intero mondo dello spettacolo, si è presa una pausa per stare accanto alla sua famiglia. L’azienda, in segno di rispetto e vicinanza, ha modificato la programmazione della rete, lasciando spazio a repliche e fiction. Ma quando tornerà il format tanto amato dal pubblico? Quando ricomincia La Porta Magica con Andrea Delogu?. 🔗 Leggi su Donnapop.it
