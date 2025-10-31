La Porta Magica ecco quando ricomincia il programma di Andrea Delogu

Donnapop.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i giorni di silenzio e dolore per la tragica scomparsa del fratello Evan, la Rai ha momentaneamente sospeso la messa in onda de La Porta Magica, il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Andrea Delogu. La conduttrice, profondamente colpita da un lutto che ha scosso l’intero mondo dello spettacolo, si è presa una pausa per stare accanto alla sua famiglia. L’azienda, in segno di rispetto e vicinanza, ha modificato la programmazione della rete, lasciando spazio a repliche e fiction. Ma quando tornerà il format tanto amato dal pubblico? Quando ricomincia La Porta Magica con Andrea Delogu?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

la porta magica ecco quando ricomincia il programma di andrea delogu

© Donnapop.it - La Porta Magica, ecco quando ricomincia il programma di Andrea Delogu

Approfondisci con queste news

porta magica ricomincia programmaIl programma di Andrea Delogu sospeso per il lutto della conduttrice, quando torna in onda La Porta Magica - Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, è stato sospeso ieri e oggi a causa del lutto che ha colpito la conduttrice ... Si legge su fanpage.it

porta magica ricomincia programmaLa porta magica: dal 27 al 31 ottobre su Rai 2 con Andrea Delogu - 00 su Rai 2 Andrea Delogu torna con La porta magica: storie di coraggio e rinascita tra emozioni, sogni e cambiamenti veri. Lo riporta lifestyleblog.it

porta magica ricomincia programmaAndrea Delogu, la Rai la ferma dopo la morte del fratello. Quando torna in onda La Porta Magica - Il programma della conduttrice è stato temporaneamente sospeso in seguito alla tragedia che l'ha colpita. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Porta Magica Ricomincia Programma