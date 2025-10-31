La polizia di Rio uccide centinaia di persone ogni anno

Il 28 ottobre le forze di sicurezza sono entrate in due favelas per cercare i capi di un gruppo criminale e hanno ucciso più di 120 persone. L’operazione ha sollevato l’indignazione delle associazioni per i diritti umani. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La polizia di Rio uccide centinaia di persone ogni anno

Brasile, un’operazione della polizia a Rio de Janeiro causa almeno 64 morti - Il 28 ottobre almeno 64 persone sono morte durante un’operazione della polizia brasiliana contro bande di narcotrafficanti attive nelle favelas alla periferia nord di Rio de Janeiro. Scrive internazionale.it

La mattanza di Rio de Janeiro: 132 persone uccise dalla polizia nelle favelas in un’operazione antidroga - L’operazione contro il Comando Vermelho, con 32 blindati e 12 demolitori, ha portato a 93 armi e mezza ... Riporta fanpage.it

Scene di guerra a Rio de Janeiro: 132 morti nella maxi operazione anti narcos. I cadaveri rimasti allineati per ore in una strada - Si tratta del blitz “più grande nella storia” contro le strutture del Comando Vermelho, una delle bande più antiche e violente del Paese. Riporta msn.com