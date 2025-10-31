La polemica sui lavori a Lentate | Cantiere buio e pericoloso Auto ribaltata interviene il Comune
Troppo buio sul cantiere, cordoli stretti, lampade di segnalazione forse spente e l’ incidente: la polemica è servita a Lentate sul Seveso. Un incidente stradale si è verificato mercoledì sera poco dopo le 18.15 sulla Nazionale dei Giovi, dove proseguono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza per pedoni e ciclisti. Un’auto si è ribaltata e la donna alla guida, di 32 anni, è stata portata all’ospedale. Questo evento ha scatenato le proteste via social di molti residenti e utenti del tratto di strada in questione (foto da Facebook), sulle quali è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
50news Versilia. . Viareggio: è polemica per le tempistiche di avvio dei lavori davanti al cimitero di Viareggio - facebook.com Vai su Facebook
Scuola Dante Alighieri, cantiere fermo. Il ritardo dei lavori infiamma la polemica - Torna a infiammarsi il dibattito sulla costruzione della nuova scuola “Dante Alighieri“, il cui cantiere è bloccato ormai da mesi per problemi legati all’impresa affidataria (contro la quale il comune ... Secondo lanazione.it
Polemica sui lavori in piazza Mazzini. E c’è anche una nuova ordinanza - Al centro di entrambe i lavori in Piazza Mazzini, che almeno fino ad oggi la gente ha compreso poco e digerito ancora meno. lanazione.it scrive