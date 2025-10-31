Troppo buio sul cantiere, cordoli stretti, lampade di segnalazione forse spente e l’ incidente: la polemica è servita a Lentate sul Seveso. Un incidente stradale si è verificato mercoledì sera poco dopo le 18.15 sulla Nazionale dei Giovi, dove proseguono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza per pedoni e ciclisti. Un’auto si è ribaltata e la donna alla guida, di 32 anni, è stata portata all’ospedale. Questo evento ha scatenato le proteste via social di molti residenti e utenti del tratto di strada in questione (foto da Facebook), sulle quali è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La polemica sui lavori a Lentate: "Cantiere buio e pericoloso". Auto ribaltata, interviene il Comune