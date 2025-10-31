’La Pinacoteca civica e le sue figure femminili’ L’appuntamento

Appuntamento domenica, a partire dalle ore 15, quando si svolgerà l’iniziativa ’La Pinacoteca civica e le sue figure femminili’. Si tratta del primo evento organizzato dalla rete associativa Unione Sportiva Acli in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. L’iniziativa è promossa da Unione Sportiva Acli provinciale APS e Ascoli Musei, con partecipazione gratuita. Quello di domenica è l’ultimo appuntamento di un ciclo di dieci eventi realizzati con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno. Gli eventi hanno incluso visite al Museo della Ceramica, alla Pinacoteca, al Museo Licini e al Museo dell’Alto MedioevoForte Malatesta, registrando 367 presenze di persone di ogni età. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

