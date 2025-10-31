Per la Pianese, la trasferta sul campo del Pineto (fischio di inizio domani alle 14,30 allo stadio Pavone-Mariani) rappresenta l’occasione giusta per mettersi alle spalle la sconfitta con il Ravenna che, per come è maturata, ha lasciato particolare amarezza, e riprendere prontamente il cammino. "Siamo attesi da una partita sporca – l’ha presentata il difensore bianconero, Matteo Gorelli (nella foto) –. Loro sono in fiducia e proveranno subito a metterci sotto, ma sarà una gara come tutte in questo girone: da lottare e combattere dall’inizio alla fine". "Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento – ha poi aggiunto –, perché è stato quello giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pianese va a Pineto per ripartire. Gorelli ordina: "Compatti e battaglieri"