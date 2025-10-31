Il concetto di perfezione applicato al calcio è parecchio sopravvalutato, molto spesso una boiata enorme. Il calcio ha troppe variabili, a partire dall'imperfezione del terreno di gioco e dalle cuciture del pallone. La perfezione nel calcio sarebbe di una noia assoluta, comporterebbe la fine di questo sport. Eppure appassionati e commentatori parlano di perfezione, chiedono perfezione, sono innamorati della perfezione. L'imperfezione sa essere molto più piacevole, permette lo stupore, genera incredulità. Soprattutto quando c'è un portiere di mezzo. Martedì sera alla New Balance Arena, fu stadio (Atleti azzurri d'Italia), all'84esimo minuto di un Atalanta-Milan capace di appassionare a patto di non essere un tifoso delle due squadre, l'imperfezione ha preso il centro della scena. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La perfetta imperfezione di Mike Maignan