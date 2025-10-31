La SPEZIA Tre chilometri lineari di scaffalature disposte negli spazi della palazzina fine ‘800 in via Roma, angolo viale Garibaldi, acquisita attraverso il ministero della Cultura al Demanio pubblico. Come si è arrivati a questa soluzione? Del trasferimento delle migliaia di faldoni in una sede ad hoc si cominciò a parlare nel luglio 1941, 18 anni dopo la data in cui, con regio decreto del 1923, La Spezia assunse il rango di Provincia e la Prefettura fu incaricata di individuare una sede adeguata. La guerra fece slittare il progetto fino a quando, nel 1956, fu istituita la Sezione di Archivio di Stato della Spezia, che iniziò la sua attività l’anno seguente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Pax Dantis e le Perizie. Tre chilometri di ripiani per una montagna di atti