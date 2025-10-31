La pausa tattica tra Trump e Xi

Donald Trump ha definito "straordinario" l'incontro avuto con Xi Jinping. "Su una scala da zero a dieci, direi che è stato un dodici", ha commentato raggiante il presidente americano. In realtà, il compromesso siglato tra Washington e Pechino appare più come una tregua tattica che una svolta strategica. Pechino sembra aver ceduto su quasi tutti i fronti, mentre Washington si è limitata a concessioni reversibili in qualsiasi momento. La Cina riprenderà gli acquisti di soia americana, otterrà un taglio del 10% dei dazi sul fentanyl e il congelamento temporaneo delle misure contro le navi cinesi. In cambio, gli Stati Uniti si vedranno sospendere il nuovo regime di controlli sulle terre rare mentre i nodi veri, come la tecnologia AI e la questione di Taiwan, non sono stati menzionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

