La Notte Nel Cuore Ultime Puntate | Mediaset Anticipa La Chiusura!
Scopri perché Mediaset accelera il finale di La notte nel cuore, la soap turca che ha conquistato il pubblico: doppia puntata, ascolti in crescita e un epilogo d’amore tra Nuh e Sevilay. La fortunata soap turca La notte nel cuore, che quest’estate ha conquistato il pubblico italiano con ascolti in costante ascesa, si avvia verso una chiusura anticipata. Il gruppo Mediaset ha scelto di sperimentare una programmazione più intensa, trasmettendo due episodi a settimana per tutto il mese di ottobre, una decisione che comporterà l’arrivo del gran finale entro il prossimo dicembre. La serie — giunta in Italia da questa estate e già in forte affermazione nel palinsesto mediale — ha registrato share dell’ordine del 18?19?% ed è medianamente seguita da circa 2,5 milioni di spettatori, numeri che la mettono in linea con alcune fiction di punta trasmesse sulla rete concorrente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buonanotte – Venerdì 31 ottobre “Ogni notte è un dono, un tempo per affidarsi e ritrovare la pace del cuore.” – Papa Francesco Il venerdì si spegne lentamente, tra i pensieri che si posano e le luci che calano. Dio veglia su ogni cosa, sulle nostre paure e sui - facebook.com Vai su Facebook
La Notte nel Cuore: quando finisce la soap su Canale 5? Ecco quando le ultime puntate - Mediaset è pronta a salutare 'La Notte nel Cuore', proponendo due appuntamenti settimanali fino a dicembre. Scrive serial.everyeye.it
La notte nel cuore, quando va in onda il finale di stagione: le ultime puntate della soap - La notte nel cuore si avvia verso il gran finale di stagione: ecco quando andranno in onda le ultime puntate dell'amata dizi turca ... Secondo msn.com
La notte nel cuore, quando finisce su Canale 5: le ultime puntate previste entro Natale - La soap tv La notte nel cuore si avvia a passi spediti verso il gran finale della prima e unica stagione attualmente in onda con buon successo nel prime time di Canale 5. it.blastingnews.com scrive