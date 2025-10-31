Scopri perché Mediaset accelera il finale di La notte nel cuore, la soap turca che ha conquistato il pubblico: doppia puntata, ascolti in crescita e un epilogo d’amore tra Nuh e Sevilay. La fortunata soap turca La notte nel cuore, che quest’estate ha conquistato il pubblico italiano con ascolti in costante ascesa, si avvia verso una chiusura anticipata. Il gruppo Mediaset ha scelto di sperimentare una programmazione più intensa, trasmettendo due episodi a settimana per tutto il mese di ottobre, una decisione che comporterà l’arrivo del gran finale entro il prossimo dicembre. La serie — giunta in Italia da questa estate e già in forte affermazione nel palinsesto mediale — ha registrato share dell’ordine del 18?19?% ed è medianamente seguita da circa 2,5 milioni di spettatori, numeri che la mettono in linea con alcune fiction di punta trasmesse sulla rete concorrente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore, Ultime Puntate: Mediaset Anticipa La Chiusura!