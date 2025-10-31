La notte di Halloween è solo il pretesto perfetto per azzardare nuance più intense che mai sulle labbra La tendenza trucco più forte d' autunno

F ine ottobre, il trucco labbra diventa oscuro e gotico e anche i rossetti hanno una svolta dark. Oltre il classico rosso, a conquistare la scena sono bordeaux, viola, castagna, burgundy e persino nero. Intensi, eleganti, vagamente malinconici, Halloween è l’occasione perfetta per sperimentare con nuance più intense che mai. Come scegliere il rossetto e valorizzare le labbra dopo i 40 X Rossetti scuri e dark, per Halloween e non solo. Halloween 2025 è solo il pretesto: le tonalità più dark di rossetto sono già una delle tendenze beauty più forti di stagione. Dal rosso vino al viola melanzana, passando per il bordeaux o il rosso cardinalizio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La notte di Halloween è solo il pretesto perfetto per azzardare nuance più intense che mai sulle labbra. La tendenza trucco più forte d'autunno

