La notizia infondata dei vaccini in gravidanza che provocano coaguli nel feto

Diverse condivisioni Facebook riportano la notizia riguardante un bimbo amputato a dieci giorni d’età a seguito di coaguli comparsi già nel periodo fetale. Secondo la narrazione No vax si “suggerisce” che la condizione del bambino sarebbe dovuta ai vaccini assunti dalla madre in gravidanza. Si linka anche un “tweet” pubblicato su X.com. A rafforzare la storia la citazione di una presunta “esperta”, la dottoressa Anastasia Maria Loupis.su su X.com Per chi ha fretta:. La narrazione dei vaccini in gravidanza collegati ai coaguli nel feto non trova riscontro nelle fonti giornalistiche.. Il collegamento con l’opinione della dottoressa Loupis deriva da un suo tweet dove pone una domanda, senza presentare fonti a supporto. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

È arrivata la notizia che in molti aspettavano, anche se pochi avevano il coraggio di dirlo apertamente: la Corte dei Conti ha demolito il progetto del Ponte sullo Stretto, bocciando la delibera che impegnava miliardi di euro pubblici per un’opera tanto propag - facebook.com Vai su Facebook

La notizia infondata dei vaccini in gravidanza che provocano coaguli nel feto - Diverse condivisioni Facebook riportano la notizia riguardante un bimbo amputato a dieci giorni d’età a seguito di coaguli comparsi già nel periodo fetale. Segnala open.online

Società scientifiche, nessun legame tra paracetamolo, vaccini e autismo - Sono cinque le società scientifiche che prendono una posizione unitaria contro le accuse da parte dell'amministrazione Trump di legami fra il paracetamolo in gravidanza e l'autismo. Da ansa.it

Trump contro il paracetamolo in gravidanza e i vaccini ai neonati: che cosa dice la scienza - Durante un evento alla Casa Bianca dedicato all’autismo, il presidente USA Donald Trump ha messo in discussione uno dei farmaci più comuni al mondo: il paracetamolo. Segnala notizie.tiscali.it