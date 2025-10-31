La nostra gita in Ligura esperienza di bellezza e spiritualità

Un gruppo di parrocchiani di Castelvecchio, insieme ad alcuni amici di Gatteo e San Mauro Pascoli, ha fatto una indimenticabile gita di quattro giorni verso le splendide Cinque Terre, sotto la guida attenta di Gigi e di don Paolo Bizzocchi parroco a Savignano sul Rubicone. Dice don Paolo: "L’itinerario, ricco di momenti di fraternità, preghiera e scoperta, ha saputo unire spiritualità e bellezze naturali. Domenica, prima di rientrare a casa, ci siamo recati a Sestri Levante, dove abbiamo celebrato la messa, un momento culminante che ha dato senso e significato a questa esperienza di Comunità. Dopo il pranzo, siamo rientrati in hotel per preparaci alla partenza per Savignano, giungendo a sera, stanchi ma felici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

