La Nasa risponde a Kim Kardashian | Siamo stati sulla Luna 6 volte

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Sì, siamo già stati sulla Luna. sei volte!". Lo scrive su X il direttore ad interim della Nasa, Sean Duffy, taggando nel suo post Kim Kardashian. Il motivo? La star dei reality, nell'ultimo episodio della sua serie 'Al passo con i Kardashian', ha messo in dubbio la veridicità della missione Apollo 11 del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

