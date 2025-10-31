La Nasa risponde a Kim Kardashian | Siamo stati sulla Luna 6 volte

(Adnkronos) – "Sì, siamo già stati sulla Luna. sei volte!". Lo scrive su X il direttore ad interim della Nasa, Sean Duffy, taggando nel suo post Kim Kardashian. Il motivo? La star dei reality, nell'ultimo episodio della sua serie 'Al passo con i Kardashian', ha messo in dubbio la veridicità della missione Apollo 11 del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Kim Kardashian dice che l’allunaggio del 1969 “non è mai avvenuto”. La NASA risponde ironica: “Siamo stati sulla Luna… 6 volte!” ? Poi l'agenzia invita Kim al Kennedy Space Center per assistere al lancio della nuova missione Artemis. Sarà pronta a ricr - facebook.com Vai su Facebook

Kim Kardashian: "L'allunaggio non è mai avvenuto". E la Nasa risponde: "Siamo stati sulla luna 6 volte" - La star dei reality ripropone una teoria cospirazionista smentita molte volte negli ultimi 50 anni. Come scrive msn.com

Kim Kardashian nega lo sbarco sulla Luna. La Nasa le risponde: “Ci siamo stati sei volte” - L’amministratore ad interim dell’agenzia spaziale la invita al Kennedy Space Center per il lancio della nuova missione Artemis ... Scrive msn.com

Kim Kardashian: «L'uomo sulla Luna? Una messinscena». E la Nasa risponde così - Dopo il perizoma con il pelo incorporato, Kim Kardashian è tornata al centro del dibattito pubblico. Si legge su msn.com