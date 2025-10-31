La morte del fratello di Andrea Delogu e le lacrime del papà | Dovevamo partire per Palermo
La tragedia si è consumata martedì pomeriggio. Evan Delogu, fratello diciottenne della conduttrice Andrea Delogu, è morto in un incidente avvenuto a Rimini. E il padre Walter - storico collaboratore e autista di Vincenzo Muccioli, fondatore di San Patrignano - ha rivelato che tra una decina di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
