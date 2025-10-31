La missione in Africa Tajani e Piantedosi | | Cooperare sui migranti

L’Italia conta "moltissimo" sul ruolo del Niger per garantire stabilità nell’area sub sahariana, lottare contro il terrorismo – nella regione si moltiplicano le crisi per la presenza di gruppi jihadisti come Boko Haram – e gestire i fenomeni migratori arginando l’immigrazione clandestina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani arriva a Niamey, ultima tappa della missione in Africa occidentale, dopo Nouakchott e Dakar e, insieme al titolare del Viminale Matteo Piantedosi, incontra il premier nigerino Ali Mahaman Lamine Zeine e i ministri degli Esteri e dell’Interno. La volontà, ribadisce, è quella di "contribuire alla lotta contro il terrorismo e contro l’immigrazione irregolare" in un Paese considerato prioritario per la cooperazione italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La missione in Africa. Tajani e Piantedosi:: "Cooperare sui migranti"

