La missione asiatica di Trump oltre le apparenze poco o nulla per ora

Ildenaro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana campale, quella che finisce oggi e con essa ottobre. Tanti sono stati i lavori che hanno tenuto impegnati, e continuano a farlo ancora oggi, le alte cariche del Bel Paese e di altri stati, europei e non, anche se lontani da Roma. Quegli stessi paesi sono stati di fatto coinvolti in eventi già a prima vista di scarsa attinenza con i contrasti di specifico riferimento. In più scontano una pena indiretta per far parte di un ente consociativo come la UE, vero obiettivo da centrare. Partendo dalla Penisola, gli episodi di maggior rilievo sono stati il via libera del governo alla riforma della giustizia, anche se non si tratta ancora di una legge in vigore: comunque è sulla buona strada per diventarla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

missione asiatica trump oltreTrump, un viaggio in Cina oltre gli stereotipi - Il presidente statunitense Donald Trump sabato è partito alla volta dell’Asia dove - rsi.ch scrive

missione asiatica trump oltreTrump in Asia, missione tra pace e dazi. Messaggio a Xi sull’Ucraina: “Ci aiuti con la Russia” - Il presidente americano Donald Trump in missione in Asia tra accordi commerciali e dazi, pace nel continente, dialogo con la Cina, ma anche tregua a Gaza e messaggi al leader di Pechino Xi Jinping ... Secondo msn.com

missione asiatica trump oltreTerre rare, la svolta “asiatica” di Trump? - Durante il suo tour asiatico Trump ha siglato una serie di accordi bilaterali per promuovere il de- Riporta ispionline.it

Cerca Video su questo argomento: Missione Asiatica Trump Oltre