La missione asiatica di Trump oltre le apparenze poco o nulla per ora

Settimana campale, quella che finisce oggi e con essa ottobre. Tanti sono stati i lavori che hanno tenuto impegnati, e continuano a farlo ancora oggi, le alte cariche del Bel Paese e di altri stati, europei e non, anche se lontani da Roma. Quegli stessi paesi sono stati di fatto coinvolti in eventi già a prima vista di scarsa attinenza con i contrasti di specifico riferimento. In più scontano una pena indiretta per far parte di un ente consociativo come la UE, vero obiettivo da centrare. Partendo dalla Penisola, gli episodi di maggior rilievo sono stati il via libera del governo alla riforma della giustizia, anche se non si tratta ancora di una legge in vigore: comunque è sulla buona strada per diventarla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it