La ministra AI con 83 figli in Albania è un incubo distopico

Edi Rama presenta Diella, la ministra IA “incinta” di 83 “figli” (assistenti digitali) per i parlamentari in Albania. Ma tra messinscena paternalista, rischi di sorveglianza e vuoti di accountability, l’esperimento albanese è più propaganda che trasparenza. La notizia fa rumore: l’Albania ha “nominato” Diella, un sistema di intelligenza artificiale elevato a rango ministeriale per gestire appalti e supporto parlamentare. Il premier Edi Rama l’ha definita “incinta di 83 figli”. Ma in che senso? In pratica, parliamo di 83 assistenti digitali(uno per ogni deputato socialista) che prenderanno appunti, suggeriranno risposte, attingeranno a basi normative UE e monitoreranno le sedute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La ministra AI con 83 figli in Albania è un incubo distopico

