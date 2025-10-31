La ministra AI con 83 figli in Albania è un incubo distopico

Metropolitanmagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edi Rama presenta Diella, la ministra IA “incinta” di 83 “figli” (assistenti digitali) per i parlamentari in Albania. Ma tra messinscena paternalista, rischi di sorveglianza e vuoti di accountability, l’esperimento albanese è più propaganda che trasparenza. La notizia fa rumore: l’Albania ha “nominato” Diella, un sistema di intelligenza artificiale elevato a rango ministeriale per gestire appalti e supporto parlamentare. Il premier Edi Rama l’ha definita “incinta di 83 figli”. Ma in che senso? In pratica, parliamo di 83 assistenti digitali(uno per ogni deputato socialista) che prenderanno appunti, suggeriranno risposte, attingeranno a basi normative UE e monitoreranno le sedute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la ministra ai con 83 figli in albania 232 un incubo distopico

© Metropolitanmagazine.it - La ministra AI con 83 figli in Albania è un incubo distopico

Leggi anche questi approfondimenti

ministra 83 figli albaniaIn Albania la ministra digitale “Diella” avrà 83 "figli" - L’Albania rivoluziona la politica con Diella, la prima ministra AI del Paese, che avrà 83 assistenti digitali incaricati di supportare i parlamentari e rendere l’amministrazione più efficiente e trasp ... news.fidelityhouse.eu scrive

ministra 83 figli albaniaAlbania, Rama: "La ministra AI è 'incinta' di 83 assistenti digitali" - Diella, il primo sistema di AI del Paese e ora ministro nel governo di Edi Rama, avrà 83 'figli', che diventeranno assistenti parlamentari View on euronews ... Secondo msn.com

ministra 83 figli albaniaDiella: la parlamentare albanese basata sull'IA è incinta di 83 figli - L’Albania ha annunciato un ampliamento del suo esperimento di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Riporta hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Ministra 83 Figli Albania