La maxi truffa sul green per tutti Finti impianti di fotovoltaico | 80 milioni di ruberie 6mila le vittime

Maxi truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, scatta oggi il sequestro di conti correnti e criptovalute. La Polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del pm Marco Imperato della procura di Bologna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La maxi truffa sul “green” per tutti. Finti impianti di fotovoltaico: 80 milioni di ruberie, 6mila le vittime

