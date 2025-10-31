La guerra totale in Ucraina diventa ogni giorno più caotica. Mentre il negoziato appare bloccato, trovare informazioni sulla linea del fronte è sempre più difficile. Vladimir Putin ieri ha dato ordine all’esercito di permettere l’ingresso a giornalisti stranieri e ucraini intorno a Pokrovsk e Kupyansk, dove, secondo Mosca, migliaia di soldati di Kiev sarebbero circondati. Kiev ha ammesso ripiegamenti, ma smentito l'accerchiamento di Kupyansk. Come fare a capire cosa succede davvero lungo la linea del fuoco? A fare ordine in questo caos ci pensa una piccola iniziativa ucraina denominata DeepStateMap. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mappa ucraina che svela la vera linea del fronte: "Così smascheriamo le fake news sull'avanzata russa"