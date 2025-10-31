La mappa ucraina che svela la vera linea del fronte | Così smascheriamo le fake news sull' avanzata russa
La guerra totale in Ucraina diventa ogni giorno più caotica. Mentre il negoziato appare bloccato, trovare informazioni sulla linea del fronte è sempre più difficile. Vladimir Putin ieri ha dato ordine all’esercito di permettere l’ingresso a giornalisti stranieri e ucraini intorno a Pokrovsk e Kupyansk, dove, secondo Mosca, migliaia di soldati di Kiev sarebbero circondati. Kiev ha ammesso ripiegamenti, ma smentito l'accerchiamento di Kupyansk. Come fare a capire cosa succede davvero lungo la linea del fuoco? A fare ordine in questo caos ci pensa una piccola iniziativa ucraina denominata DeepStateMap. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Appuntamento alle 19 Non perdete la nuova puntata di Mappa Mundi con @mirkomussetti e @aldesiderio. Trump rilancia il negoziato sulla guerra in Ucraina. l'Europa orientale è una regione contesa. Le elezioni in Moldova e la Transnistria. - X Vai su X
Da Il Foglio di oggi. Le balle di Gerasimov I blogger di guerra russi smontano le bugie del generale sull’invasione in Ucraina. Echi di Prigozhin Roma. L’immagine di Vladimir Putin in divisa seduto su uno scranno più alto rispetto al suo capo di stato maggiore, - facebook.com Vai su Facebook
L'esercito ucraino come vera difesa europea - Senza l’Ucraina la sicurezza di Polonia, Slovacchia, Romania e degli stati baltici sarebbe oggi molto più fragile. Si legge su ilfoglio.it
Missili Tomahawk all'Ucraina, la mappa degli obiettivi: «Possono arrivare a Mosca e colpire le retrovie russe» - Il presidente Usa, Donald Trump, afferma di avere sciolto le sue riserve in merito all’invio di missili a lunga gittata Tomahawk in Ucraina. Riporta ilmessaggero.it