La mappa ucraina che svela la vera linea del fronte | Così smascheriamo le fake news sull' avanzata russa

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra totale in Ucraina diventa ogni giorno più caotica. Mentre il negoziato appare bloccato, trovare informazioni sulla linea del fronte è sempre più difficile. Vladimir Putin ieri ha dato ordine all’esercito di permettere l’ingresso a giornalisti stranieri e ucraini intorno a Pokrovsk e Kupyansk, dove, secondo Mosca, migliaia di soldati di Kiev sarebbero circondati. Kiev ha ammesso ripiegamenti, ma smentito l'accerchiamento di Kupyansk. Come fare a capire cosa succede davvero lungo la linea del fuoco? A fare ordine in questo caos ci pensa una piccola iniziativa ucraina denominata DeepStateMap. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la mappa ucraina che svela la vera linea del fronte cos236 smascheriamo le fake news sull avanzata russa

© Ilgiornale.it - La mappa ucraina che svela la vera linea del fronte: "Così smascheriamo le fake news sull'avanzata russa"

Approfondisci con queste news

L'esercito ucraino come vera difesa europea - Senza l’Ucraina la sicurezza di Polonia, Slovacchia, Romania e degli stati baltici sarebbe oggi molto più fragile. Si legge su ilfoglio.it

Missili Tomahawk all'Ucraina, la mappa degli obiettivi: «Possono arrivare a Mosca e colpire le retrovie russe» - Il presidente Usa, Donald Trump, afferma di avere sciolto le sue riserve in merito all’invio di missili a lunga gittata Tomahawk in Ucraina. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Mappa Ucraina Svela Vera