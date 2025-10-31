La maestra che faceva sesso coi ragazzini e girava video hard non può tornare a scuola | l’altolà di FdI

«È inconcepibile anche solo ipotizzare che la maestra di Bari nota alle cronache come ‘Zia Martina’, torni in cattedra»: FdI prende posizione all’indomani della sentenza che ha assolto Daniela Casulli. «L’insegnante – dichiara Susanna Donatella Campion e, senatrice di Fratelli d’Italia – è finita a processo per dei video che la ritraevano durante i rapporti sessuali con un ragazzino di quindici anni, è stata assolta dalla Corte d’Appello di Bari perché il fatto non costituisce reato. Leggo che la maestra barese, che all’epoca dei fatti aveva quarantacinque anni, ha confermato di avere avuto rapporti sessuali con minori sostenendo però che i video che hanno portato all’indagine erano stati registrati dagli stessi ragazzini e poi diffusi da qualcuno a sua insaputa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

