Acqualagna (Pesaro), 31 ottobre 2025 – Eccola, la prima pepita di considerevole grandezza: un tartufo bianco pregiato del peso di quasi mezzo chilo. Per la precisione 450 grammi di forma irregolare e inebriante profumo. E' la sorpresa che il territorio di Acqualagna ha regalato alla vigilia dell'apertura della fiera che parte domenica: "Si può proprio dire che stiamo prendendo il volo, pensando al nuovo simbolo dell'aquila del Furlo che campeggia sul nostro logo", dice il sindaco Pierluigi Grassi. Quasi un omaggio della natura alla prima edizione internazionale delle sessanta finora organizzate.

La luna non sbaglia mai: un tartufo di mezzo chilo