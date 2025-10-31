la louisiana tra musica tradizione e cowboy creoli

Quando il sole del mattino sfiora le praterie della Louisiana settentrionale, qualcosa di antico e vibrante prende vita. Centinaia di cavalieri afroamericani, con camicie coordinate e cappelli da cowboy, si preparano per le cavalcate creole, una tradizione che affonda le radici in un passato dimenticato dai libri di storia ma mai dalla memoria collettiva. Lonely Planet ha inserito la Louisiana tra le destinazioni imperdibili del 2026, celebrando proprio queste processioni che raccontano un’America diversa da quella immaginata. Quando i primi cowboy erano neri. Nel XVIII secolo, gli africani ridotti in schiavitù dai francesi nella zona di Lafayette erano tra i primi veri cowboy americani, allora chiamati vachères, termine creolo derivato dal francese per mucca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

