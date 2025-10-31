La lotta dei 76 della Bipres non pagati da due mesi | L’ad fa il padrone usa la fame per spingere gli operai alle dimissioni

Questa è la storia di un’ azienda che starebbe cercando di sbarazzarsi dei propri dipendenti in maniera selvaggia, una vicenda di lotta e un dramma allo stesso tempo con famiglie che rischiano di ritrovarsi in ginocchio da un giorno all’altro in un territorio dove le opportunità lavorative nell’industria scarseggiano. Alcuni operai sull’orlo del baratro vivono un incubo doppio perché marito e moglie lavorano fianco a fianco, nello stesso capannone. Questa è una storia che il segretario generale della Fiom di Forlì-Cesena, Fabio Torelli, non teme di definire “padronale” perché, sostiene, quella è la postura che ha assunto l’amministratore delegato Terenzio Maria Servetti da quando ha assunto il controllo solitario della Bipres di Portico di Romagna, azienda specializzata nello stampaggio di lamiere con uno stabilimento nello stesso paese e uno a Rocca San Casciano: “Sta facendo tutto quel che vuole, ma non ci fermeremo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

