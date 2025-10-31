La lista dei supermercati aperti sabato 1 novembre | orari e città

Sabato 1° novembre, festività di Ognissanti, molti supermercati aperti garantiranno l’acquisto di generi di prima necessità da Milano a Napoli. Molte insegne adotteranno orari ridotti o turni festivi, con aperture mattutine e chiusure anticipate nel pomeriggio. È una giornata di grande mobilità: le disponibilità variano da città a città e, in alcuni casi, da punto vendita a punto vendita, per cui è prudente verificare prima di mettersi in coda. Tra le catene, Aldi terrà chiuse alcune filiali (Treviso, Vicenza, Jesolo, Belluno e Rimini), mentre le altre seguiranno l’ orario domenicale indicato sul sito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La lista dei supermercati aperti sabato 1 novembre: orari e città

