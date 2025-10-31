La linea gialla e l’insicurezza a Gaza

La Striscia di Gaza è divisa in due. Più della metà del territorio è occupata dall’esercito israeliano, mentre Hamas cerca di riprendere il controllo del resto scontrandosi con altri gruppi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

