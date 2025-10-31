La linea gialla che spacca in due la Striscia di Gaza

L’esercito israeliano occupa più di metà del territorio palestinese. E ha tracciato un confine al di là del quale Hamas cerca di riprendere il controllo scontrandosi con altri gruppi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La linea gialla che spacca in due la Striscia di Gaza

Altre letture consigliate

#Gaza La “linea gialla”, quella demarcazione che somiglia a un piano di annessione @nelloscavo @Avvenire_Nei - X Vai su X

Doveva essere la linea del primo arretramento israeliano, in vista della definitiva uscita dalla Striscia di Gaza. Ma ora la “linea gialla” si candida ad essere un confine stabile. Israele aveva promesso di demarcare con segnali distintivi, ma dopo la posa dei pes - facebook.com Vai su Facebook

La linea gialla e l’insicurezza a Gaza - Più della metà del territorio è occupata dall’esercito israeliano, mentre Hamas cerca di riprendere il controllo del resto scontrandosi con altri gruppi. Da internazionale.it

A Gaza la “linea gialla” sta diventando un confine fisso - L'esercito israeliano si è ritirato dietro quel limite dopo il cessate il fuoco e tiene lontani i palestinesi sparando contro chiunque si avvicini ... Segnala ilpost.it

Gaza: la linea gialla da temporanea potrebbe diventare permanente - “Sembra una vera e propria annessione strisciante di Gaza", ha affermato Jeremy Konyndyk, presidente del gruppo di difesa Refugees International ed ex funzionario degli aiuti umanitari statunitensi ... Da msn.com