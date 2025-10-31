La linea gialla che spacca in due la Striscia di Gaza

L’esercito israeliano occupa più di metà del territorio palestinese. E ha tracciato un confine al di là del quale Hamas cerca di riprendere il controllo scontrandosi con altri gruppi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

la linea gialla che spacca in due la striscia di gaza

