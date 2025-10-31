La Lettonia si ritira dalla Convenzione di Istanbul | gravissimo
La Lettonia diventa il primo Paese dell’Ue a rinnegare la Convenzione di Istanbul, l’accordo che tutela le donne. Il Parlamento di Riga vota per uscire dal trattato sulla violenza di genere, una vittoria della destra ultraconservatrice, una sconfitta per tutti. Dopo tredici ore di dibattito, il Parlamento lettone ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul, il principale strumento internazionale contro la violenza sulle donne. Una decisione che non è solo politica: è simbolica, e profondamente violenta. Se il presidente Edgars Rink?vi?s confermerà la mozione, la Lettonia diventerà il primo Paese dell’Unione Europea a rinnegare la Convenzione, quella stessa che aveva ratificato appena un anno fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
