L’impresa entra in università e l’università entra in impresa per progettare il legno. Prove tecniche di sinergia operativa tra mondo produttivo e Alma Mater, tanto decantata quanto ancora non adeguatamente praticata. L’accordo quadro tra Legnami srl di Savignano e la Facoltà di Architettura di Bologna con sede a Cesena (500 iscritti, circa cento al primo anno di corso) è stato illustrato nella sede di Confartigianato, postasi, in questa operazione, come facilitatrice nelle relazioni. "Si tratta di un’opportunità straordinaria di collaborazione con ricadute rilevantii per tutte la filiera", ha tenuto a suggellare il patto il presidente Stefano Soldati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Legnami’ entra in Alma Mater . I futuri architetti progettano il legno