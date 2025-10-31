La ’Legnami’ entra in Alma Mater I futuri architetti progettano il legno
L’impresa entra in università e l’università entra in impresa per progettare il legno. Prove tecniche di sinergia operativa tra mondo produttivo e Alma Mater, tanto decantata quanto ancora non adeguatamente praticata. L’accordo quadro tra Legnami srl di Savignano e la Facoltà di Architettura di Bologna con sede a Cesena (500 iscritti, circa cento al primo anno di corso) è stato illustrato nella sede di Confartigianato, postasi, in questa operazione, come facilitatrice nelle relazioni. "Si tratta di un’opportunità straordinaria di collaborazione con ricadute rilevantii per tutte la filiera", ha tenuto a suggellare il patto il presidente Stefano Soldati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
C’è un luogo in Irpinia dove il rumore delle città si spegne. Dove la luce entra dolce dalle finestre, il legno profuma di casa e ogni dettaglio racconta un’eleganza senza tempo. Al Mulino della Signora il lusso non è ostentazione, ma silenzio, accoglienza e sem - facebook.com Vai su Facebook