La Lazio non dà continuità alla vittoria sulla Juve | a Pisa finisce 0-0

(Adnkronos) – Pisa e Lazio pareggiano 0-0 nell'ultima partita della nona giornata di Serie A, disputata all'Arena Garibaldi della città toscana. In classifica i biancocelesti sono in undicesima posizione con 12 punti insieme a Udinese e Torino. I nerazzurri sono invece al 17° posto a quota 5 insieme al Verona. La Lazio non dà continuità alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

