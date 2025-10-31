La polizia rumena lo aveva arrestato il 12 giugno 2021, non distante dal confine con la Moldavia. Alla frontiera aveva presentato documenti d’identità falsi, un reato per il quale nel 2017 era già stato fermato e condannato a sei mesi di reclusione in Romania. La latitanza di Gianpaolo Bellavita durava già da una decina d’anni, da quando nel novembre 2011 era scappato sotto falso nome per sfuggire alle pene che avrebbe dovuto espiare in Italia. Ironia della sorte, il suo stesso cognome racconta più di mille sentenze e oggi suona come un paradosso. Estradato nel 2022, l’ex assessore provinciale al Bilancio è da quel momento detenuto a Viterbo: nel carcere laziale sta scontando gli oltre 19 anni di condanne che ha accumulato per aver guadagnato illegalmente consistenti somme di denaro che poi utilizzava per concedersi una vita nel lusso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La latitanza dell’ex assessore e i soldi della società immobiliare: “Ero disoccupato, Bellavita mi allungava buste per fargli da prestanome”