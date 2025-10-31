La Juventus nomina l’ex tecnico dell’Italia Spalletti come nuovo allenatore

La Juventus ha confermato la nomina dell'ex allenatore dell'Italia Luciano Spalletti come nuovo allenatore con un contratto che durerà fino alla fine della stagione. Il 66enne sostituisce Igor Tudor, esonerato in seguito alla sconfitta di domenica contro la Lazio. Tudor era entrato in carica a marzo come successore di Thiago Motta, ma ha lasciato la panchina dopo una serie di otto partite senza vittorie. Spalletti torna alla guida del club per la prima volta da quando ha guidato il Napoli al titolo di Serie A nella stagione 2022-23.

