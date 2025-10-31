La Juve riparte da Spalletti Mire alte credo in questa squadra

Il dg Comolli: "Tudor condannato dai risultati, Luciano il mister perfetto per noi" TORINO - Otto mesi per conoscersi e rilanciarsi, con l'accordo tacito - ma non scritto - di andare avanti insieme anche oltre se le cose andranno bene. Inizia ufficialmente l'era di Luciano Spalletti alla Juventus, u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Juve riparte da Spalletti "Mire alte, credo in questa squadra"

