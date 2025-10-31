La Jovi Taneto sul parquet di Parma

Weekend di volley spalmato su tre giornate, ma in particolare su stasera e domani, con sei gare oggi, quattro di Serie D maschile e due di D femminile. Per la D femminile, girone A, la Jovi Taneto (0) gioca alle 21,30 sul parquet dello Sport Club Parma (3). Nel girone B, invece, ecco di scena alle 21 la Vaneton Fortlan Dibi Mentani (1) ad ospitare alla palestra Pertini la formazione di Montale (0). Punti importanti da cogliere subito. Praticamente tutta anticipata la Serie D maschile. Nel girone A, a Montecavolo, si gioca Terre Matildiche-Collecchio alle 20,45 con i primi ancora a 0 e gli ospiti a 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Jovi Taneto sul parquet di Parma

