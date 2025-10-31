La invita a salire in auto per la pioggia e la violenta arrestato sessantunenne
Oggi personale della Polizia di Stato di Capo d’Orlando ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione degli Arresti Domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Patti Andrea La Spada su richiesta della procura di Patti guidata da Angelo Cavallo nei confronti di un sessantunenne responsabile dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
