All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo stile preppy potrebbe non essere mai davvero scomparso. Si potrebbe dire che sia una delle poche estetiche maschili davvero intramontabili, e una di quelle in cui quasi ogni uomo ha messo almeno un piede (calzato in mocassino) a un certo punto. Ma oggi è sicuramente tornato, e in maniera più evidente di quanto non fosse da anni. Per gli osservatori più attenti del mondo prep, i segnali c’erano già. L’arrivo di Brendon Babenzien da Noah a J. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La guida di GQ allo stile preppy