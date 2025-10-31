La guardia di finanza colpisce Anna Bettozzi lady Petrolio | sequestro da 100 milioni di euro

Today.it | 31 ott 2025

Una villa al mare, opere d'arte, auto, orologi di lusso e altro ancora. La guardia di finanza ha sequestrato beni dal valore complessivo di 106 milioni di euro ad Anna Bettozzi e tre suoi parenti. I provvedimenti per lady Petrolio, amministratrice di fatto della Max Petroli del marito Sergio Di. 🔗 Leggi su Today.it

