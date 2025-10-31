La giustizia per i cittadini non migliorerà ma proteggerà la politica | parla il presidente M5S Giuseppe Conte

Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, lei ha parlato di una norma inutile considerando il numero esiguo di passaggi tra pm e giudici: allora perché la maggioranza dà tanta importanza a questa approvazione? "Il punto è proprio questo, bisogna chiedersi: a chi interessa questa legge? Cui prodest? Allora diciamolo con chiarezza: questa legge non migliorerà la giustizia per i cittadini, loro non ne trarranno alcun beneficio. A scriverla e portarla avanti con protervia, impedendo addirittura qualsiasi emendamento parlamentare, è un governo che dal suo primo giorno fino a poche ore fa ha attaccato la magistratura fino all'aggressione verbale.

