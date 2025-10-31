La geografia dell’Assegno Unico chi prende di più In testa Crotone | la mappa interattiva

Roma, 31 ottobre 2025 – Nei primi otto mesi del 2025 l’ Assegno unico universale ha distribuito 13,1 miliardi di euro alle famiglie italiane, un volume già significativo ma inferiore ai 19,9 miliardi erogati nell’intero 2024. Dietro questi numeri vi sono profonde differenze territoriali: dagli oltre 200 euro medi al mese per nucleo familiare di Crotone ai 141 di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Ad analizzarle è l’Istituto nazionale esperti contabili ( Isnec ), che ha elaborato i dati aggiornati forniti dall’Inps sull’andamento dell’assegno nel 2025. Le province con gli importi più alti e più bassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

