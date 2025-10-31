La General punta al tris C’è il derby con Pesaro
Tutto secondo pronostico, la General Contractor sbanca Piombino (71-81) portando a casa il primo successo esterno stagionale e ristabilendo il 50% - il minimo sindacale per tenere a bada la parte bassa della classifica - nel rapporto vittorie sconfitte (al momento 3 a 1 in casa, 1 a 3 lontano dal PalaTriccoli). Gara costantemente sotto controllo quella di mercoledì in Toscana per la formazione di coach Marcello Ghizzinardi dopo uno stentato avvio (6 a 17) in parte strettamente collegato alla reazione nervosa dei giocatori di casa alla notizia di poche ore prima, licenziamento dell’allenatore Augusto Conti e promozione in panchina del vice Andrea Doro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
