La Gdf sequestra beni per 106 milioni a quattro imprenditori socialmente pericolosi
I finanzieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo il provvedimento emesso, su proposta della procura, dal locale Tribunale Penale-Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stato disposto il sequestro per sproporzione dei beni del valore di oltre 106 milioni di euro, riconducibili a quattro imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi. I quattro sono risultati, nello sviluppo di precedenti attività investigative svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma, gravemente indiziati di appartenere a un'associazione per delinquere, con l'aggravante di aver agevolato organizzazioni di tipo mafioso, dedita alla commissione di plurimi reati tributari, nonché a conseguenziali operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche di denaro di provenienza delittuosa, fatti per i quali sono stati destinatari, nell'aprile 2021, nell'ambito dell'indagine che ha coinvolto la società Maxpetroli Italia, di misure cautelari personali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
