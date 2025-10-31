La Francia approva la legge che definisce stupro ogni atto sessuale senza consenso
Con la nuova legge sullo stupro, la Francia cambia paradigma: basta l'assenza di consenso per configurare la violenza sessuale. Un modello che mette la libertà e l'autodeterminazione al centro, mentre l'Italia resta ferma a una concezione ancora legata alla forza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
